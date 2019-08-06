Почему люди узнают о размере пошлины на границе? - Нефьодов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей. ВИДЕО

Об этом рассказал глава таможенной службы Максим Нефьодов в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, сейчас люди узнают о объеме пошлин, которые они должны заплатить и как таможня будет оценивать машину, уже непосредственно на границе. Он отметил, что причиной этому служат каталоги Schwacke.

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"Если вы приедете на границу – на границе есть так называемые засекреченные каталоги Schwacke, по которым определяется цена, и кому-то пропускают (автомобиль. - Ред.), кому-то доначисляют (пошлины. - Ред.), а кому-то – доначисляют втройне", - рассказал Нефьодов.

Он отметил, что детальной статистики ни у кого нет и никто не знает деталей, как именно начисляют налоги на авто. Поэтому среди автомобилистов появилось немало слухов, что разные таможни используют различные индикативы, а весь процесс растаможивания "мягко говоря, полулегальный".

Чтобы решить такую проблему, Нефьодов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей на основе данных об уже ввезенных машинах. Он подчеркнул, что цены невозможно указать точно, но все же стоимость растаможки одинаковых авто, независимо от комплектации, должна быть в примерно одинаковых ценовых рамках.

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Создание такой базы должно снизить коррупцию на таможнях, защитить автомобилистов и позволить им заранее знать, сколько придется платить за растаможку.