Член "Единой России" Тельминова, мужа которой задержала полиция в Москве, заявила о намерении выйти из партии и поддержать акции протеста. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в эфире Настоящего Времени.

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"Скорее всего, да. Я написала в партию заявление об отказе, я хочу уйти из нее. Мне стыдно людям в глаза смотреть после всего, что я видела", - сказала Тельминова в ответ на вопрос пойдет ли она на акции протеста.

3 августа ее муж хотел перейти на другую сторону бульвара, чтобы спуститься в метро. Но стоявшие оцеплением сотрудники ОМОНа не дали ему это сделать. Когда он возмутился, его задержали. Напрасно Наталья Тельминова махала членским билетом правящей партии под носом у омоновцев.

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