Наемники РФ на Донбассе обустраивают новые позиции и проводят активную подготовку артиллерийских и минометных подразделений, - ГУР. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск удерживает в готовности к применению артиллерийские и минометные подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, оккупантами оборудуются дополнительные огневые позиции артиллерии, в т.ч. с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения. При этом, с указанной целью противником используются как территории предприятий, так и придомовые территории временно оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. В то же время российское оккупационное командование осуществляет активную подготовку этих артиллерийских и минометных подразделений 1 и 2 АК, в т.ч. за счет увеличения интенсивности учебных стрельб на полигонах и тренировок по управлению огнем в темное время суток. Также в соединениях и частях оккупационных войск с 5 августа с.г. начаты сборы корректировщиков артиллерийского огня", - говорится в сообщении.

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