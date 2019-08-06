ФСБ РФ завербовала бывшего работника завода "Крымский Титан", - СБУ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"По имеющейся в СБУ информации повышенный интерес у вражеских спецслужб вызывают представители органов государственной власти, правоохранители, военные и члены их семей, а также граждане, которые долгое время работали на стратегически важных объектах", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что зимой 2018 представители ФСБ РФ завербовали жителя Херсонщины, бывшего работника завода "Крымский Титан", во время его поездки во временно оккупированный Крым.

При прохождении паспортного контроля на пункте пропуска "Армянск" мужчину пригласили для проведения дополнительной "беседы". Применяя методы психологического и физического давления, сотрудники спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях со Службой безопасности. Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастность мужчины к аварии на "Крымском Титане", видя в этом признаки диверсии.

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Не получив от украинца реальных показаний, сотрудники ФСБ заставили его под диктовку написать "признание" о работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения отечественной спецслужбы. Сейчас он предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки.

"Согласно ч.2. ст.111 ("Государственная измена") УК Украины предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае, когда гражданин Украины во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании", - напомнили в СБУ.

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