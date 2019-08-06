"Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - террористы "ЛНР" пересекли линию разграничения и "заявили права". ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

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Представители террористов из "ЛНР", которые одновременно представляют боевиков на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения и заявили съемочной группе "5 канала", что самопровозглашенная оккупационная власть - якобы в соответствии с минскими соглашениями - должна контролировать не только Станично-Луганский район, но и территорию Счастья.

На видео можно увидеть, как пособники террористов Владислав Дейнего и Ольга Копцева в хамской манере ("ты язычок то прикуси!", "а ты кто такой?") пытаются убедить главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина, что не обязаны держаться территории, очерченной линией разграничения.

"В соответствии с минскими договоренностями Станица и Счастье наши", - сказал Дейнего, но притих после напоминания, что линия разграничения по соглашениям проходит посередине реки Северский Донец.

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Кроме того, Ольга Копцева заявила журналистам, присутствующим во время разговора, что боевики используют в переговорах в Минске "тот фрагмент видео, которое вы выложите в украинский паблик".

"Если сейчас выйдет видео на украинских сайтах, где вы сфабрикуете какое-нибудь провоциклонное (вероятно, имелось в виду "провокационное". - 5.UA) заявление, то ваше видео будет представлено в Минске на переговорах", - угрожала по-русски она.

Объяснить, что именно она имеет в виду, женщина не смогла. Позже она начала требовать, чтобы журналисты "развернули камеры на 180 градусов, быстро!" и толкнула оператора.