Враг обстреливал Богдановку, Павлополь и Травневе; четверо воинов погибли, один ранен, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Богдановки (из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия) и дважды - у Павлополя (применяя ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз - неподалеку от Травневого, с применением автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения", - уточняется в сводке.

Напомним, наемники РФ 5 августа два раза нарушили запрет на использование любого оружия: один украинский воин ранен.

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