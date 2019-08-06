Два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в больнице в Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области, предварительно установлено, что к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель и, вероятно, принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина была в отдельно стоящем здании сама. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на безопасное расстояние и ждали приезда взрывотехников.

Прибыв на место, специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать полиция. Обстоятельства устанавливаются.

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