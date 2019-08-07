Перезапуск ВККСУ и изменение процедуры привлечения к ответственности, - Рябошапка рассказал, что ждет судебную ветвь власти. ВИДЕО

Об этом журналисту 24 канала заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка в интервью для программы "Голобородько", передает Цензор.НЕТ.

"Только что я закончил знакомиться с первым вариантом законопроекта, который вскоре мы обсудим с экспертами. Эти изменения касаются органов, которые отвечают за отбор судей, их квалификационные оценки и органов, которые отвечают за дисциплинарную ответственность судей", - сообщил он.

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По словам Рябошапки, закон предусматривает прекращение полномочий всех членов Высшей квалификационной комиссии "как органа, который не справился со своими задачами".

"Новые члены будут избраны в течение очень быстрого срока. Мы планируем, что это - 30 дней. Что этих 30 дней хватит для всех процедур, чтобы выбрать новых представителей органа, отбирать судей.

И кардинально изменится процедура привлечения к ответственности. Мы слишком следовали, возможно, лучшим мировым стандартам по защите прав судей, и в конце концов это привело к тому, что мы их защитили абсолютно от всего, кроме какого-то неформального влияния за пределами правовой системы. Сроки привлечения будут сокращены, сама процедура будет упрощена", - сообщил заместитель руководителя ОП.

По его словам, это будет назначение по результатам конкурса.

"Мы видим, что Высший совет правосудия должен провести этот конкурс. Во время конкурса обязательно должны участвовать эксперты. Процедура может быть похожа на избрание судей в Высший антикоррупционный суд. Там обязательно должны быть люди, отобранные с Общественным советом международных экспертов", - отметил чиновник.

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Рабошапка уверен, что документ рассмотрят в первые дни работы нового парламента.

"На самом деле, не все так сложно. Должны быть порядочные, добропорядочные, профессиональные люди в квалификационной комиссии, которая выбирает судей. И такие же люди должны быть в Высшем совете правосудия, которые должны честно и беспристрастно применять закон. Не выгораживать, не защищать судей там где для этого нет оснований, а подходить беспристрастно к процессу привлечения судей к ответственности", - заявил Рябошапка.

Он также заявил, что полной переаттестации всех судей не будет: "Я не думаю, что это реально и нужно. Почему общественные эксперты говорят о том, что необходимо повторно переоценить или переаттестовать судей Верховного Суда и не только. Потому что существует тотальное недоверие к органам, которые осуществляли отбор судей в тот же самый Верховный Суд, и в органы, которые привлекали их к ответственности. Если мы изменим формат работы этих двух органов, и к ним появится доверие, то можно точечно реагировать. Только появилось незаконное решение - немедленная реакция, 30-45 дней - и судья должен быть лишен должности. Несколько таких жестких быстрых решений, и увидите судьи очень быстро отреагируют и откажутся от своей порочной практики".

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