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07.08.19 11:43

Работники заповедника на Закарпатье организовали незаконную вырубку леса: ущерб составляет свыше 0,5 млн грн. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины во исполнение Указа Главы государства "О некоторых мерах по сохранению лесов и рациональному использованию лесных ресурсов", а также в рамках противодействия системной коррупции уличили в Закарпатской области факты масштабной незаконной вырубки деревьев в Карпатском биосферном заповеднике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица заповедника организовали вырубку леса сверх установленных санитарных норм. Неучтенную древесину злоумышленники нелегально реализовывали.

По оценкам экспертов, сумма ущерба нанесенного государству от противоправных действий работников лесхоза составляет более полумиллиона гривен. Профильные специалисты оценивают масштабы экологического ущерба.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, одному из организаторов незаконной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

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