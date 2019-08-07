Наемники РФ устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря, - ГУР. ВИДЕО

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

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"Ночь прошла спокойно, однако буквально в течение последних часов российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела. Указанные случаи открытия противником огня имели место на Луганском направлении. С автоматического гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе Луганского. Кроме того, оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрела опорных пунктов наших войск, оборудованных неподалеку от Южного. По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказали в Минобороны.

"Российско-оккупационные войска продолжают наращивать минно-взрывные заграждения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин", - сообщил Праута.

При этом противник осуществляет минировании как территорий вдоль линии соприкосновения, так и участков местности сельскохозяйственного назначения вдоль дорог, пролегающих в глубину временно оккупированных территорий.

"Также оккупантами устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря временно оккупированной территории в Донецкой области. Указанные действия российско-оккупационных войск значительно ухудшают ситуацию с безопасностью и повышают угрозу жизни гражданского населения", - проинформировал спикер Минобороны.

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