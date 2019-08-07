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07.08.19 13:59

Наемники РФ устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря, - ГУР. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска продолжают наращивать минно-взрывные заграждения на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь прошла спокойно, однако буквально в течение последних часов российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела. Указанные случаи открытия противником огня имели место на Луганском направлении. С автоматического гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе Луганского. Кроме того, оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрела опорных пунктов наших войск, оборудованных неподалеку от Южного. По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказали в Минобороны.

"Российско-оккупационные войска продолжают наращивать минно-взрывные заграждения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин", - сообщил Праута.

При этом противник осуществляет минировании как территорий вдоль линии соприкосновения, так и участков местности сельскохозяйственного назначения вдоль дорог, пролегающих в глубину временно оккупированных территорий.

"Также оккупантами устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря временно оккупированной территории в Донецкой области. Указанные действия российско-оккупационных войск значительно ухудшают ситуацию с безопасностью и повышают угрозу жизни гражданского населения", - проинформировал спикер Минобороны.

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