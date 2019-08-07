В Турции началась встреча Зеленского с Эрдоганом. ВИДЕО

Церемонию встречи транслировал в Facebook Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечают на сайте ОП, на площади перед Дворцом президента в столице Турции прозвучали гимны двух стран. После этого главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула Турции и представили членов официальных делегаций.

После завершения церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате "с глазу на глаз". Также запланированы украинско-турецкие переговоры под председательством президентов в расширенном составе.

Как сообщалось, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

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