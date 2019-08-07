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07.08.19 21:00

Сторонники экс-президента Кыргызстана Атамбаева отбили его у спецназа и захватили несколько правоохранителей. ВИДЕО

Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева захватили его резиденцию, которую ранее взял штурмом спецназ.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию с места события ведет издание Kloop.

Сторонники Атамбаева захватили резиденцию, бойцы спецназа сдались. Также они освободили самого экс-президента, которого ранее захватили силовики.

После завершения штурма сторонники Атамбаева вывели на улицу бойцов спецназа, они будут делать с ними, пока неизвестно.

В толпе также сообщили, что в резиденции приближаются дополнительные силы спецназа.

С журналистами пообщался близкий соратник Атамбаева Фарид Ниязов. По его словам, силовики действовали не в правовом поле, поэтому люди вынуждены были применить силу.

"(Спецназовцы - ред.) просто ворвались сюда, пока здесь были женщины и дети. Что будет дальше, решит народ ", - сказал он.

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