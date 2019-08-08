Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева: спецназовцы отступили, один из них погиб. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Kloop.

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Отмечается, что во время штурма погиб 22-летний спецназовец. ГКНБ обвинил в его гибели сторонников Атамбаева - по версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

По последним данным минздрава, в столкновениях пострадали 45 человек, большинство поступили в реанимацию с огнестрельными ранениями.

В ГКНБ заявили, что при штурме боевые пули не применялись. Позже сторонники Атамбаева показали на видео, что нашли боевые патроны от автомата Калашникова, которые, по их словам, принадлежали силовикам.

Через несколько часов после начала штурма в селе Кой-Таш отключили электричество, интернет и мобильную связь.

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Захваченных в заложники спецназовцев обещали освободить ближе к утру. На одном из обнародованных видео показано, что силовики находятся под присмотром в доме Атамбаева.

Силовики покинули Кой-Таш примерно в 3:30 ночи по местному времени. В это же время с дороги, ведущей к резиденции бывшего президента, начали снимать оцепление.

Местные СМИ также сообщали, что из регионов в Бишкек выехали около тысячи сторонников Атамбаева.

Депутаты 8 августа проведут внеочередное заседание парламента. Президент Сооронбай Жээнбеков и спикер Дастанбек Джумабеков прервали свои отпуска и экстренно вернулись в Бишкек.

Атамбаев записал видеообращение к властям, в котором призвал "вернуться в правовое поле", а также обратился к силовикам и попросил их "не стрелять в собственный народ".

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СМИ также сообщили, что вооруженные силы Кыргызстана переведены в усиленный режим несения службы.

МВД заявило о наличии прямых доказательств причастности Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Это стало одной из причин, по которой парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента. Это произошло на фоне конфликта бывшего президента с его преемником - нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.