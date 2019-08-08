С начала суток наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов вблизи Богдановки, Водяного и Новотроицкого, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг совершил четыре провокационных обстрела наших позиций. Около 01.00 ночи зафиксировано ведения огня оккупантами из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 06.30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного. После 09.25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицкого. По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.

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