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08.08.19 13:43

С начала суток наемники РФ обстреливают позиции украинских воинов вблизи Богдановки, Водяного и Новотроицкого, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток сегодня, 8 августа, российско-оккупационные войска продолжают нарушать "режим тишины".

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Враг совершил четыре провокационных обстрела наших позиций. Около 01.00 ночи зафиксировано ведения огня оккупантами из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 06.30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного. После 09.25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицкого. По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.

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