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09.08.19 11:23

В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники. ВИДЕО

Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили троих нелегалов в фуре, которая везла нектарины из Северной Македонии в Беларусь.

Нелегалов обнаружили пограничники Луцкого отряда, проверявшие грузовик вместе с представителями фискальной службы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook Госпогранслужбы.

Иностранцы представились гражданами Афганистана. Двое из них - несовершеннолетние. Их доставили в пограничное подразделение для составления процессуальных документов.

Грузовик и его водителя, гражданина Северной Македонии, передали представителям Нацполиции. В действиях водителя усматриваются признаки преступления по ч.2 ст.332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Наказание за такое преступление - лишение свободы от 3 до 5 лет.

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