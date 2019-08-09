Это конец эпохи продажи дипломов врача, - Линчевский о введении международного экзамена по основам медицины. ВИДЕО

1–3 июля студенты, завершившие третий курс обучения в медицинских вузах, впервые сдавали международный тест IFOM по основам медицины: средний процент правильных ответов составил 30,24%. Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

По словам замминистра, проверка, проведенная Национальным советом медицинских экзаменаторов США, показала, что результаты оказались значительно лучше, чем во время мониторингового исследования для студентов четвертого курса, проведенного в марте 2019 года.

Специфика IFOM такова, что подделать ответы невозможно, подчеркнули в министерстве.

Средний международный балл правильных ответов IFOM составляет 54%, в Украине он составляет 30,2%. "Это отражает разницу в качестве украинской медицинской подготовки и международной. Есть очевидное поле для роста", – считает Линчевский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве сообщили о возможной утечке вопросов международного экзамена по основам медицины IFOM: "Если будут доказаны нарушения, сертификат о сдаче может быть аннулирован"

Он сказал, что министерство при организации теста столкнулось с "небывалым саботажем" со стороны ряда студентов, преподавателей, ректоров вузов и бывшего руководства Центра тестирования.

"Это конец эпохи продажи дипломов врача. В этом совершенно четко убедились и студенты, и преподаватели, и руководители медицинских вузов. Общая оценка экзамена неутешительна: экзамен студенты сдали, но старая система медицинского образования его провалила. Доказательство тому – беспрецедентное сопротивление и саботаж, которого не было ни при одном другом экзамене до этого", – заявил представитель Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 32 иностранных студента пришли по поддельным паспортам на экзамен в один из частных медицинских вузов Днепра

Результаты, предоставленные Национальным советом медицинских экзаменаторов США, проанализирует специальная комиссия, которая определит оценку каждого студента. В министерстве предупредили, что во внимание будет приниматься влияние ряда серьезных нарушений, зафиксированных во время проведения экзамена, в частности, вероятной утечки вопросов.

Пересдать какой-либо из компонентов теста третьекурсники смогут только один раз.