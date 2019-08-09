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09.08.19 12:16

"Вода с потолка льется как из ведра. В вагоне воды по косточки. По билетам это наши места", - пассажиры пожаловались на "дождь" в поезде "Николаев-Москва". ВИДЕО

Пассажиры поезда "Николаев-Москва" пожаловались на состояние вагона, в котором им пришлось ехать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, купив билеты, они обнаружили, что в купе, в котором они должны были ехать, с потолка льется вода. 

"Взяли билеты на поезд Николаев-Москава до Черкасс. В день поездки на улице шел очень большой дождь. Заходим мы в вагон не предвещая беды, а там вот это...... Вода с потолка льется как с ведра и в вагоне уже по косточки воды, а по билетам это наши места где мы должны были ехать. Вот такие вообщем вагоны пускает наша "Укрзалізниця" на международное соединение", - говорится в комментарии к видеозаписи "дождя" в вагоне.

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