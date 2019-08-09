По делу "Дюссельдорф +" проводятся экспертизы, говорить о завершении расследования пока рано, - Холодницкий. ВИДЕО

Об этом руководитель САП рассказал на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"У меня одинаковое отношение как у прокурора к Роттердам и Дюссельдорф плюс, я хочу видеть обоснованные доказательства, которые подтверждают, что эти формулы является преступлениями, или же таковыми не являются. В "Роттердам +" мы подошли к той стадии, когда можем начать утверждать, что есть преступление в этой формуле. По "Дюссельдорф +" следствие продолжается", - заявил Холодницкий.

Холодницкий отметил, что заслушал неделю назад состояние расследование этого дела. "Были предоставлены указания. Мы ждём также заключения экспертов и сбора всех доказательств. По состоянию на сейчас по этому производству говорить о каком-то завершении рано", - подчеркнул Холодницкий.

Директор НАБУ Артем Сытник уточнил, что в этих делах есть существенное различие.

"Есть определенное различие, так как органы, которые устанавливали эти тарифы, разные и бенефициары получения возможных незаконных прибылей также разные. Поэтому на сегодняшний день по делу "Дюссельдорф +" о доказательствах говорить рано"., - сказал Сытник

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, в ближайшее время детективы НАБУ допросят Кличко по его заявлению о взятке Богдану, - Сытник