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09.08.19 16:32

Наемник РФ, служивший в "народной милиции ЛНР", задержан на блокпосту на Луганщине, - Нацполиция. ВИДЕО

Полицейские, которые несут службу на блокпосту Петропавловка, во время проверки документов граждан выявили 27-летнего жителя Луганска, который согласно баз данных Национальной полиции значится как участник незаконных вооруженных формирований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как пояснил оперативникам задержанный, в августе 2015 года, из-за недостатка средств он решил вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.

Пройдя "курс молодого бойца", мужчина выполнял функции по охране складов боеприпасов в г. Алчевск. За свой "труд" наемник РФ получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей.

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По его словам, приступив к своим обязанностям, быстро разочаровавшись в идеях боевиков и в образе жизни сослуживцев, луганчанин покинул ряды намников РФ

Сейчас задержанного передали в СБУ для проведения дальнейшей проверки.

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