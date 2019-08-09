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09.08.19 16:52

Законопроект об импичменте Рада рассмотрит одним из первых, - Стефанчук. ВИДЕО

Законопроект об импичменте будет одним из первых, который рассмотрит Верховная Рада.

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после заседания группы по подготовке первого заседания ВР заявили глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, также будут рассмотрены законодательные инициативы, анонсированные президентом.

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Кроме того, ряд законодательных инициатив 9 созыву Рады досталось от предыдущего созыва парламента. Сейчас все они рассматриваются и изучаются, заявил Стефанчук.

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