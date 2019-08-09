Законопроект об импичменте Рада рассмотрит одним из первых, - Стефанчук. ВИДЕО

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после заседания группы по подготовке первого заседания ВР заявили глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, также будут рассмотрены законодательные инициативы, анонсированные президентом.

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Кроме того, ряд законодательных инициатив 9 созыву Рады досталось от предыдущего созыва парламента. Сейчас все они рассматриваются и изучаются, заявил Стефанчук.

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