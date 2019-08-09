На Полтавщине выявлены 240 га посевов наркосодержащего мака, из которого можно изготовить наркотиков на 7 млрд грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе санкционированных мероприятий обследовано 240 га земельных угодий, используемых для культивирования рекордного количества наркорастений. В результате для экспертизы взяты образцы более тысячи растений, которые выращивались на арендованных землях.

Согласно экспертным заключениям, указанные растения, по документам общества числились как масличный мак, на самом деле оказались снотворным маком. В его состав входят наркотически активные алкалоиды опия: морфин и кодеин.

По свидетельству специалистов, на земельном участке такой площади выращивалось почти 350 млн наркосодержащих растений мака. Из указанного количества растений наркодельцы могут заготовить не менее 70 тонн маковой соломки. Ее стоимость на "черном" рынке достигает почти 7 млрд гривен.

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Проверкой также установлено, что никаких разрешительных и лицензионных документов на деятельность, связанную с культивированием наркосодержащих растений, руководство агропредприятия не имело.

Таким образом, задокументирован факт, когда юридическое лицо осуществляло нелегальное культивирование наркосырья в промышленных масштабах, игнорируя все требования антинаркотического законодательства. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Поэтому руководству агротоварищества грозит до семи лет лишения свободы.

После наложения на указанную землю ареста, полицейские еще в течение полутора месяцев проводили мероприятия по недопущению утечки наркосодержащих растений в нелегальный оборот. По словам Председателя Нацполиции Сергея Князева в течение этого времени полиция работала над тем, чтобы суд предоставил соответствующее постановление для уничтожения наркосырья.

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"Полтора месяца мы боролись в Октябрьском суде Полтавы за получение решения об уничтожении незаконного посева. За это время нам дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать "под хранение" поле сторонним организациям. И только вчера наконец Апелляционный суд Полтавской области предоставил постановление полиции о немедленном уничтожении этого посева", - отметил Князев.

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