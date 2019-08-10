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10.08.19 15:11

Целый район в Запорожской области накрыло пыльной бурей. ВИДЕО+ФОТО

В пятницу, 9 августа, в Запорожской области целый район накрыло пыльной бурей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Мелитополь.

В соцсетях люди делятся впечатляющими кадрами стихийного природного явления. Это видео демонстрирует, как пыльная буря накрыла село Максима Горького в Акимовском районе. По словам автора видео, люди бежали кто куда, увидев приближающуюся стену из песка.

"9 августа. 18.15. Село М.Горького (на видео только начало бури) не задался у нас сегодня субботник. Все бежали кто куда. Это действительно было страшно. Особливо, когда на тебя движется такое непонятное, опасное и неприятное явление, которое сопровождается шквальным ветром и ты в ту минуту не можешь понять, что происходит. Это была пыльная буря -, при которой большие массы пыли (песка, грунта) поднимаются ветром с поверхности земли и движутся на высоте в несколько метров, но в некоторых случаях высота может достигать километра и даже больше. Со стороны это выглядит так, будто на тебя движется стена пыли и песка", - написала в комментариях к видео Ната Шпак.

Целый район в Запорожской области накрыло пыльной бурей 01
Целый район в Запорожской области накрыло пыльной бурей 02

Зафиксировали на видео также пыльную бурю в курортной Кирилловке.

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