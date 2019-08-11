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11.08.19 20:16

13-летний украинец Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду. ВИДЕО

Украинский 13-летний спортсмен Алексей Середа завоевал золотую медаль чемпионата Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НОК Украины.

Середа стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду в истории, превзойдя рекорд британца Тома Дэйли.

Напомним, до этого в активе сборной Украины было 6 наград - два золота, три серебра и одна бронза. Чемпионами стал дуэт в синхронных прыжках с трамплина Виктория Кесарь - Станислав Олиферчик и София Лыскун, которая победила в прыжках с 3-метровой вышки.

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Серебряные медали выиграли Олег Колодий (метровый трамплин), Елена Федорова (метровый трамплин) и дуэт в синхронных прыжках с вышки Алексей Середа - Олег Сербин. Бронзовые медали в активе пары по синхронным прыжкам с трамплина Виктория Кесарь - Анна Письменская.

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