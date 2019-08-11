13-летний украинец Середа стал самым молодым в истории чемпионом Европы по прыжкам в воду. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НОК Украины.

Середа стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду в истории, превзойдя рекорд британца Тома Дэйли.

Напомним, до этого в активе сборной Украины было 6 наград - два золота, три серебра и одна бронза. Чемпионами стал дуэт в синхронных прыжках с трамплина Виктория Кесарь - Станислав Олиферчик и София Лыскун, которая победила в прыжках с 3-метровой вышки.

Также читайте: Украинка Федорова завоевала серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду

Серебряные медали выиграли Олег Колодий (метровый трамплин), Елена Федорова (метровый трамплин) и дуэт в синхронных прыжках с вышки Алексей Середа - Олег Сербин. Бронзовые медали в активе пары по синхронным прыжкам с трамплина Виктория Кесарь - Анна Письменская.