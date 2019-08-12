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12.08.19 09:58

Порошенко прибыл на допрос в ГБР. ВИДЕО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пришел в понедельник утром на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Порошенко был вызван на 9.30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.

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Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

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