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12.08.19 12:03

"В боевых условиях вы способны показать себя еще лучше": военные в зоне ООС отработали навыки захвата вездехода врага. ВИДЕО

Инструкторско-методическое занятие по тактической подготовке по специальной тематике прошло в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Для начала специалисты по различным направлениям рассказали учебным группам и показали на практике, как применяются технические средства отечественного и зарубежного производства, находящиеся на вооружении Объединенных сил. Также рассказали? как организуется взаимодействие подразделений, маскировки и обеспечения их автономности при работе в поле; про критические моменты при определении координат, откуда враг ведет огонь, при минной войне, при применении разведывательных или ударных беспилотных летательных аппаратах и противодействия беспилотникам противника, оказании первой помощи и медицинской эвакуации", - говорится в сообщении.

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Вторая часть занятий была практической: по легенде стояла задача захватить военный вездеход с офицерами противника на борту. К учениям привлекались вертолеты Ми-8.

После завершения занятия командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Александр Сырский наградил военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач, поблагодарил участников за надлежащую подготовку мероприятия и всех присутствующих за ежедневную опасную службу.

"Все отработали хорошо и очень профессионально. Уверен, что в боевых условиях вы способны показать себя еще лучше", - отметил Александр Сырский.

В боевых условиях вы способны показать себя еще лучше: военные в зоне ООС отработали навыки захвата вездехода врага 01
В боевых условиях вы способны показать себя еще лучше: военные в зоне ООС отработали навыки захвата вездехода врага 02

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