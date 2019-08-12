"В боевых условиях вы способны показать себя еще лучше": военные в зоне ООС отработали навыки захвата вездехода врага. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Для начала специалисты по различным направлениям рассказали учебным группам и показали на практике, как применяются технические средства отечественного и зарубежного производства, находящиеся на вооружении Объединенных сил. Также рассказали? как организуется взаимодействие подразделений, маскировки и обеспечения их автономности при работе в поле; про критические моменты при определении координат, откуда враг ведет огонь, при минной войне, при применении разведывательных или ударных беспилотных летательных аппаратах и противодействия беспилотникам противника, оказании первой помощи и медицинской эвакуации", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки ранен один украинский воин, наемники РФ восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, - штаб ОС

Вторая часть занятий была практической: по легенде стояла задача захватить военный вездеход с офицерами противника на борту. К учениям привлекались вертолеты Ми-8.

После завершения занятия командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Александр Сырский наградил военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач, поблагодарил участников за надлежащую подготовку мероприятия и всех присутствующих за ежедневную опасную службу.

"Все отработали хорошо и очень профессионально. Уверен, что в боевых условиях вы способны показать себя еще лучше", - отметил Александр Сырский.



