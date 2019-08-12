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12.08.19 13:55

Руководству ГБР не доверяю. Готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале, - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

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"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко.

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Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа. "Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - написал Труба в Telegram-канале.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

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