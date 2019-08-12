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12.08.19 14:06

Портнов инициировал попытку рейдерского захвата "Прямого", - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов инициировал попытку рейдерского захвата телеканала "Прямой".

Об этом сказал Порошенко журналистам в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что по заявлению Портнова, которое "ничего общего не имеет с правдой", ГБР более трех месяцев "делает попытку терроризировать журналистов".

"Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом", - добавил Порошенко.

Пятый президент Украины также отметил, что его команда будет делать решительные шаги по противодействию вторжению в информационное пространство Украины ресурсов, средств, и инструментов влияния со стороны страны-агрессора.

"К сожалению, я не могу сказать, что ГБР является непредвзятым, политически не ангажированным, независимым органом расследования… К сожалению, слабая позиция руководства не дает возможности говорить о непредвзятости, и я сегодня вынужден это констатировать", - заявил Порошенко.

По его словам, сотрудники ГБР не могут пояснить, каким образом информацию о содержании уголовных расследований бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов знает раньше, чем он.

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"Каким образом у нас любые следственные действия ведутся по указанию Портнова? Каким образом Портнов и его друзья в действующей власти оккупировали ГБР, и, конечно, мы будем защищаться законными методами", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".

По словам Порошенко, все это является "ярким подтверждением того реванша, который сегодня как раковая опухоль пытается распространяться в Украине, и именно для того, чтобы сегодня вечером продемонстрировать на российских каналах и на прокремлевских каналах в Украине".

Он напомнил, что по заявлению Портнова ГБР занимается так называемым "делом моряков" – изучает обоснованность направления украинских кораблей на ротацию в Азовское море через Керченский пролив, а также занимается приказом Порошенко о контрнаступлении в июне 2014 года, когда была освобождена часть Донбасса.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Заявления на Порошенко в ГБР писал экс-замглавы АП Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

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