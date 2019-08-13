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13.08.19 00:05

На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2019", пограничники Сумского отряда, реализуя полученную от оперативно-розыскных подразделений информацию, прекратили две попытки незаконного перемещения через границу с РФ товаров народного потребления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в районе населенного пункта Славгород Краснопольского района пограничный наряд обнаружил транспортное средство "УАЗ"  недалеко от границы. Во время его осмотра было найдено 172 ящика с косметикой производства РФ.

На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ 01

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На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ 02

Вскоре, вблизи населенного пункта Грабовское, другой пограничный наряд обнаружил на берегу озера 14 мешков с автозапчастями производства РФ. Их незаконно переместили через границу на территорию Украины используя надувной резиновую лодку.

На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ 03

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