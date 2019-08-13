На Сумщине пограничники сорвали 2 попытки перемещения через границу товаров из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, в районе населенного пункта Славгород Краснопольского района пограничный наряд обнаружил транспортное средство "УАЗ" недалеко от границы. Во время его осмотра было найдено 172 ящика с косметикой производства РФ.
Вскоре, вблизи населенного пункта Грабовское, другой пограничный наряд обнаружил на берегу озера 14 мешков с автозапчастями производства РФ. Их незаконно переместили через границу на территорию Украины используя надувной резиновую лодку.