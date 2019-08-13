Мариупольский суд отпустил домой на время следствия террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка, принимавших участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, 28-летний Роман Джумаев признался, что воевал за террористов из НВФ "Пятнашка". Он рассказал об этом сам еще в 2016 году, когда оказавшись в Беларуси, дал интервью "Радио Свобода". В 2017 году Джумаев решил навестить родственников в Мариуполе и был задержан украинскими спецслужбами. Марьинский суд отпустил Джумаева и тот почти полгода спокойно жил в Мариуполе, открыв небольшую пиццерию, в которой даже предлагал скидки участникам АТО. Торговая точка была незаконная и Джумаева задержали второй раз во время проверки его бизнеса за нападение на полицейского. Сейчас Джумаеву инкриминируют уже две статьи - террористическая деятельность и нападение на правоохранителя. Неделю назад коллегия Октябрьского суда Мариуполя отпустила Джумаева под домашний арест.

В этот же день суд отпустил домой еще одного наемника террористов - 33-летнего Сергея Костенюка. Костенюк корректировал огонь террористов на позициях возле Марьинки. Судьи решили отпустить террориста домой под залог около 150 тысяч гривен.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевика батальона "Сомали" приговорили к 8 годам тюрьмы