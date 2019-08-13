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13.08.19 11:33

На Луганщине мошенница выдавала себя за работника пенсионного фонда, - Нацполиция. ФОТО

На Луганщине в городе Лисичанск правоохранители разоблачили 36-летнюю жительницу Харьковской области, которая представлялась работником пенсионного фонда и под предлогом обмена денег обманывала пенсионеров.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Луганской области, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейские установили, что злоумышленница приходила к пенсионерам и под предлогом замены старых денег, которые якобы выходят из обращения, на новые, завладевала их сбережениями", - сообщает полиция.

На Луганщине мошенница выдавала себя за работника пенсионного фонда, - Нацполиция 01

Следователи уже доказали причастность женщины к двум фактам мошеннических действий. У подозреваемого изъяты вещественные доказательства - сувенирные денежные купюры совокупным номиналом 100 тыс.

На Луганщине мошенница выдавала себя за работника пенсионного фонда, - Нацполиция 02

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Следственные действия продолжаются.

Правоохранители просят граждан быть внимательны при общении с неизвестными, особенно, когда вопрос касается денег. "Лучше сами обратитесь в отделение банка или социальных учреждений и убедитесь, что имеете дело не с мошенниками" – сказано в сообщении.

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