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13.08.19 18:30

"Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения. ВИДЕО

Роман Безсмертный заявил, что причиной его увольнения из Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе является его публичная позиция, которая не совпадает с видением Президента Владимира Зеленского и его команды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Безсмертный сказал в эфире телеканала 24.

"Тайны в этом нет. Есть моя публичная позиция. И это позиция не только по отношению тактики действий в переговорной группе, но и по отношению тактики действий на линии разграничения. Если взять историю за три последних месяца, то я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь вот так... И очевидно, такая позиция не ко двору. Но это право президента - назначить, уволить", - объяснил свою точку зрения Безсмертный. 

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