Дети без прививок не будут допущены в школы и детсады. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщили на совместной пресс-конференции и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун и министр образования Лилия Гриневич.

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По словам Супрун, требование об обязательной вакцинации закреплено законом и подтверждено решением Верховного суда.

"В условиях коллектива невакцинированные дети могут распространять инфекцию на других. Статья 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальному календарю, посещать учебные заведения не разрешается. Когда индивидуальный интерес противопоставляется общественному интересу, то преимущественным будет последний", - сказала она.

По словам Супрун, вакцинировать детей можно бесплатно у семейного врача.

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В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что государство в любом случае предоставит ребенку доступ к образованию.

"Если родители отказываются от вакцинации, они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, индивидуальную или дистанционную", - сказала она.

"Государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждого ребенка к образованию, но в любом случае присутствие не привитых детей не должно создавать угрозу здоровью другим детям", - добавила Гриневич.

Если у ребенка есть противопоказания к вакцинации, ему предоставляется соответствующая справка, а решение о допуске такого ребенка в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего медучреждения.

Дети до 6 лет по календарю прививок должны быть вакцинированы от гепатита В, КПК (кори, паротита, краснухи), дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции.