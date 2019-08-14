В регионе и так достаточно проблем. И кто этим владеет, меня не интересует, - Гройсман о решении Кабмина продавать газ Луганской ТЭС ДТЭКа дешевле, чем населению. ВИДЕО

Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министра Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

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"Луганская ТЭС работает для производства электрической энергии в Луганской области. Работает она на угле. Уголь логистический может поставляться только из Российской Федерации. Российская Федерация перекрывает поставку угля. Мы туда не можем поставлять. Что нам делать? Там есть второй источник электроэнергии – газ. Если дать газ по коммерческой цене, для луганчан нужно поднять в несколько раз цену электроэнергии. И государство в порядке чрезвычайной ситуации может решить этот вопрос. В регионе итак достаточно проблем. И кто владеет этим всем, меня вообще не интересует". – отметил премьер-министр Украины.

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Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению.

Отметим, что ДТЭК является активом Группы СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову.