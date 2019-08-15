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15.08.19 08:59

В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.

Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом в оккупированный Симферополь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

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В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Пассажиры были эвакуированы из салона по надувным трапам. В аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем 01
В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем 02
В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем 03
В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем 04
В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем 05

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