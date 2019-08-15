В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом в оккупированный Симферополь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
Видео посадки А321 на кукурузное поле в Подмосковье. Снимает один из пассажиров.— baza (@bazabazon) August 15, 2019
Судя по звуку, двигатели работают с перебоями. pic.twitter.com/wytF75Lf59
Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f— романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019
Пассажиры сняли видео сразу после посадки самолёта в поле. По словам людей, эвакуация прошла быстро и чётко и без лишней паники. pic.twitter.com/ch9zhrs9Fb— baza (@bazabazon) August 15, 2019
При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.
В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Пассажиры были эвакуированы из салона по надувным трапам. В аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины.