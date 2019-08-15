Вора в законе по кличке Куцу задержали в Киеве. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Он отметил, что этого вора в законе уже неоднократно отправляли из Украины, но "он и пешком, и ползком, но каким-то образом возвращается в Киев".

"Снова согласно действующему законодательству в отношении него составлен протокол и мы вежливо обратились с просьбой в течение двух суток покинуть нашу страну", - написал Аброськин, добавив, что "в другой стране Евросоюза он бы уже бежал так быстро прочь, только пятки сверкали, а мы пока его просим ... наверное, он все же нас услышал".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крымская полиция пресекла деятельность ОПГ, контролируемой Шариком и другими ворами в законе из РФ и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж