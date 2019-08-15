СБУ опубликовала фрагмент процедуры изъятия денег по делу замминистра Гримчака. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой записи видно как сотрудник в перчатках достает деньги из небольшого мешочка. Деньги упакованы стопками в девять полиэтиленовых пакетов.

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Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

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