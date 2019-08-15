Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
15.08.19 12:05

СБУ опубликовала фрагмент процедуры изъятия денег по делу замминистра Гримчака. ВИДЕО

СБУ опубликовала фрагмент процедуры изъятия денег по делу замминистра Юрия Гримчака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой записи видно как сотрудник в перчатках достает деньги из небольшого мешочка. Деньги упакованы стопками в девять полиэтиленовых пакетов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА, - ГПУ

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100