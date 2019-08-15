Оккупанты имитировали обстрел беспилотника ООС, чтобы получить денежное вознаграждение, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

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По его словам, командование ВС РФ принимает меры для предотвращения снижения уровня реагирования на полеты беспилотных летательных аппаратов личным составом передовых подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В частности, оккупанты увеличили денежное вознаграждение за сбивание беспилотных летательных аппаратов Объединенных сил. В связи с этим, возросло количество случаев докладов российскому командованию подчиненными ложной информации для получения денежного вознаграждения за якобы "выявление полетов и фактов сбивания беспилотных летательных аппаратов Объединенных сил" с предоставлением для подтверждения элементов ранее сбитых образцов или поврежденных собственных", - сообщил Гуцуляк.

"12 августа этого года личным составом одного из постов воздушного наблюдения противника был открыт огонь с целью имитации обстрела беспилотного летательного аппарата. В дальнейшем для доказательства факта сбивания беспилотного летательного аппарата Объединенных сил командованию были предоставлены найденные обломки значительно раньше сбитого образца", - проинформировал Гуцуляк.

Напомним, Спецмиссия ОБСЕ потеряла вблизи Обозного БПЛА СММ малого радиуса действия в результате огня из стрелкового оружия.

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