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15.08.19 17:32

Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака. ВИДЕО

Жена замглавы МинВОТ Юрия Гримчака Юлия Гримчак заявила, что их семья владеет только трехкомнатной квартирой, ни автомобиля, ни сбережений нет.

Об этом она заявила во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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"У нас на сегодняшний день есть только трехкомнатная квартира, у нас даже машины нет. О каких деньгах, изъятых у нас, идет речь? Более того, у меня сейчас деньги останутся где-то до конца месяца, а дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей", - сказала она.

По словам Юлии Гримчак, она безработная, поскольку учится в двух магистратурах - дневной и заочной.

"Он кормит меня, трех детей и двух мам, вчера одна из них была прооперирована".

Также она выразила абсолютную уверенность в том, что это прямое давление власти на ее мужа.

"Я абсолютно точно уверена, что привязали мужа к каким-то обстоятельствам, абсолютно точно. Он не нардеп, он единственный, кто защищает сегодня Порошенко по всем каналам и объясняет людям гениальность этого человека и сколько он для страны сделал. Понятно, что лучше всего Гримчака прижать", - отметила Гримчак.

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Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

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