"Восточный помнит", - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает местное издание MRPL.CITY, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

На выходе из мариупольского следственного изолятора на корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова, с проклятиями напали жители микрорайона "Восточный", который 24 января 2015 года пострадал от обстрела наемниками РФ, и активисты, которые окружили и облили его томатным соком и зеленкой. В руках некоторые активисты держали плакаты "Кирсанов вбивця" и "Східний пам’ятає".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Рада обязаны осудить беспредел с освобождением Кирсанова, - Бутусов

Когда Кирсанов вышел, пастор местной церкви предложил ему покаяться. Другие активисты кричали: "На кладбище езжай на могилы убитых детей" и "Расскажи, как ты будешь жить в городе?" На это мужчина отвечал "Мне не стыдно, не стыдно", пишет 5 канал. Таксист, приехавший забрать Кирсанова, уехал без него. Поэтому он с женой отправился домой пешком.

Напомним, обстрел микрорайона "Восточный" произошел 24 января 2015 года. Тогда погиб 31 житель, еще 108 были ранены. СБУ в тот же день задержала местного жителя Валерия Кирсанова, по их данным, он - корректировщик артиллерии наемников РФ. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.

21 июня 2019 года Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения.

Момент обстрела "Градами" Мариуполя. ВИДЕО РЕГИСТРАТОРА.

Мариуполь после утренних обстрелов: Последствия кровавого преступления террористов.

Мариуполец похоронил всю семью, потому что россияне хотят ездить в Крым. Трагическое ФОТО

Последствия обстрела Мариуполя в январе 2015 года.



