Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
16.08.19 12:12

На внеочередной сессии облсовета в Одессе депутаты устроили драку. ВИДЕО

Внеочередная 24 сессия Одесского облсовета седьмого созыва, на которой последний раз председательствует Анатолий Урбанский, началась дракой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Участниками драки стали группы депутатов - представителей фракций "Оппозиционного блока" и "БПП" Солидарность "- по обвинению в сговоре при формировании нового руководства облсовета.

Урбанский, который избран нардепом от 143-го Измаильского избирательного округа, вызвал в зал заседаний полицию. После этого вместе с руководителями фракций вышел в кабинет №301 для политических консультаций.

Перед открытым противостоянием представителей двух политсил на сессии успел выступить заместитель председателя облгосадминистрации - член облсовета Виталий Свичинский.

"Мне обидно и противно, что некоторые члены фракций "БПП "Солидарность" выразили готовность накануне сессии объединиться в областном совете с "Оппозиционным блоком - За жизнь". Хотя уверяли, что ни в коем случае этого не будет. Позор тем, кто это делает! Я знаю, что при подготовке сессии были собраны соответствующие подписи за отставку нынешних заместителей председателя облсовета (представитель ВО "Батькивщина" Олег Радковский и представитель фракции "Наш край" Юрий Димчогло - ред.). Есть много депутатов в этом зале, которые не согласны с кулуарными договоренностями. А на улице стоят сотни людей, которые точно не поддерживают таких рокировок власти. Мы слышали также заявления со стороны функционеров ОПЗЖ, что они ни в коем случае не вступят в любые союзы с проукраинскими силами. Хотя сегодня видим, что это тоже вынесено за скобки ", - отметил Свичинский.

Он напомнил с трибуны сессии членам фракции "БПП" Солидарность ", что многие из них пришли в облсовет как представители проукраинских сил. И подчеркнул, что как один из участников одесского евромайдана сделает все вместе со своими соратниками, чтобы не допустить реванша пророссийских сил в Одесской облсовете.

Однако продолжить работу сессии, за повестку дня которой проголосовали 54 из 84 членов облсовета, не удалось.

Урбанский объявил перерыв для политических консультаций, для участия в которых пригласил в кабинет №301 своих заместителей и председателей фракций.

Нужно отметить, что якобы в ходе ночных договоренностей перед внеочередной сессией облсовета, на которой Урбанский слагает свои полномочия председателя, решено обеспечить голосование членами фракций "БПП" Солидарность "и ОПЗЖ за то, чтобы привести к руководству облсовета Юрия Басюка (председатель) и депутатов от ОПЗЖ Виталия Саутенкова и от "Возрождения" Игоря Недозимованного.

После перерыва один из заместителей председателя облсовета сделал заявление о блокировании работы сессии в случае нарушения регламента облсовета.

Попытка Урбанского отправить в отставку Радковского и Димчогло путем голосования за досрочное прекращение полномочий не увенчалась успехом - не хватило голосов депутатов.

Сессия областного совета продолжается.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100