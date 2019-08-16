"Открывай дверь! Бегом, бл#дь!" - российский спецназ насмешил соцсети безуспешным штурмом квартиры. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного штурма опубликовал пользователь Дикая Москва в Твиттере.

На записи видно, как четверо спецназовцев с помощью лестницы пытаются забраться в квартиру. Один из них, взобравшись на нее, пытается ногами выбить окно. Однако упал и чудом не пострадал. Затем по лестнице штурмовать окно с молотком отправился другой спецназовец. Мужчина начал неуверенно, пытаясь удержать равновесие, бить по стеклу.

На шум показались хозяева квартиры и открыли окно. Только после этого штурмующие беспрепятственно по лестнице поднялись в помещение.

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