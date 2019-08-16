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16.08.19 16:07

Пьяный водитель в Николаеве на скорости снес внедорожник и двух пешеходов, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 августа, утром на пересечении улиц Пушкинской и Адмирала Макарова в Николаеве 37-летний водитель автомобиля Audi A6 с явными признаками опьянения, двигаясь на большой скорости, совершил наезд на автомобиль Hyundai SantaFe, который был припаркован в заездном кармане и в салоне которого не было людей, и врезался в дерево. Внимание, на видео присутствуют кадры, нерекомендованные к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

В результате столкновения Hyundai отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов - 35-летнюю женщину с 17-летней дочерью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП девушку с переломами конечностей и другими травмами доставили в медицинское учреждение, ее мать врачи осмотрели на месте и от госпитализации она отказалась.

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Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр предварительно по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водитель Audi A6 прошел медицинское освидетельствование, по результатам прибора Драгер показал 1,54 промилле алкоголя. По согласованию с прокуратурой решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Пьяный водитель в Николаеве на скорости снес внедорожник и двух пешеходов, - полиция 01
Пьяный водитель в Николаеве на скорости снес внедорожник и двух пешеходов, - полиция 02
Пьяный водитель в Николаеве на скорости снес внедорожник и двух пешеходов, - полиция 03
Пьяный водитель в Николаеве на скорости снес внедорожник и двух пешеходов, - полиция 04
Пьяный водитель в Николаеве на скорости снес внедорожник и двух пешеходов, - полиция 05
Пьяный водитель в Николаеве на скорости снес внедорожник и двух пешеходов, - полиция 06

Фото: Преступности.НЕТ

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