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17.08.19 11:51

В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Одесской области опубликовала видео, снятое сегодня в пострадавшем от пожара отеле "Токио Стар" в Одессе. Этот отель был одним из самых дешевых в городе. Помещение для него переделали из бывшего ремонтного ангара трамвайного депо.

Кадры выгоревшего строения опубликованы на канале полиции Одесской области в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Видно, что на одном из этажей пламя уничтожило внутренние перекрытия и мебель. В крыше зияют прорехи. Стены и полы помещений покрыты пеплом и копотью. На месте пожара работают эксперты, устанавливающие причину трагедии.

Отель "Токио Стар" был одним из самых дешевых в Одессе, дополняет "Би-би-си". Он расположен неподалеку от вокзала и рынка "Привоз".

В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе 01

Самый дешевый номер без окна в нем стоил 390 гривен в сутки. Номер на 3-4 гостей - 990 гривен. Месяц проживания обошелся бы в 2999 гривен - и при этом, как подчеркивали в отеле, не пришлось бы платить за коммунальные услуги.

В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе 02

Одноместный номер с окном.

На сайте гостиницы отмечено, что в одноместном номере можно жить вдвоем, а завтрак - бесплатный. Также отмечается, что отель - самый большой в Одессе, в нем 273 номера.

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Номер с кухней без окна

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В здании, в котором расположен отель, ранее был ремонтный ангар трамвайного депо.

"Реконструированное здание отеля является памятником архитектуры, спроектированным бельгийскими архитекторами для Одессы более ста лет назад", - говорится в описании отеля на туристических сайтах города.

В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе 04

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Также на Цензор.НЕТ: Владелец сгоревшего отеля в Одессе в июле отказался допустить проверяющих, - ГСЧС

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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