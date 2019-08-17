В Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в убийстве задержан, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

В Днепровское управления полиции Киева поступило сообщение от местных жителей о том, что в канале на улице Энтузиастов обнаружили пакеты с фрагментами человеческого тела. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

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Как рассказал начальник сектора криминальной полиции Днепровского управления полиции Игорь Болва, на берегу канала правоохранители обнаружили расчлененное тело женщины. Работники полиции установили, что погибшей является местная жительница, 1984 года рождения. За два дня до ужасной находки о ее исчезновении сообщила мать погибшей. Поэтому правоохранители начали поиски злоумышленника.











"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне местная жительница вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал ", - сообщил Игорь Болва.

В доме подозреваемого следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.