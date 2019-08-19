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19.08.19 10:02

Водитель такси вылетел на встречку и врезался в столб вблизи Гостомеля: погибла пассажирка, двое мужчин госпитализированы. ВИДЕО

18 августа в Киеве на Гостомельском шоссе автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина, еще двое мужчин госпитализировали в больницу.

Как инфорует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

ДТП случилась в 16:29.

На видео видно, что перед въездом в Гостомель Renault выскочил на обочину и вылетел на полосу встречного движения. Машина в заносе врезалась в столб и после этого улетела в кювет.

Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя и мужчину-пассажира. К сожалению, женщина-пассажир скончалась на месте. На вид погибшей около 25-27 лет.

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На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что в субботу, 17 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошла авария с участием двух автомобилей. Рядом со станцией метро "Харьковская" столкнулись Toyota и Kia. Одному из водителей понадобилась помощь медиков. Больше никто не пострадал.

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