Внедорожник влетел в толпу пешеходов в центре Киева, пострадали 4 человека. ВИДЕО

Авария произошла около 18 часов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского, а после начал движение. Прямо перед ним с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover: электрокар ударил внедорожник в бок, и тот выбросило на тротуар, прямо в толпу пешеходов.

Range Rover снес четырех людей, двое из них, по словам свидетелей, получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Очевидцы утверждают, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент удара правая дверь внедорожника оказалась заблокирована, и оба мужчины выходили из салона через водительскую сторону. Правоохранители пытаются установить, кто из них управлял автомобилем в момент ДТП.

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На месте работают полицейские, вызвали следственно-оперативную группу. Подробности аварии выясняются.