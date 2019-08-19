"Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание", - Нетаньяху об "инциденте с хлебом" в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, премьер Израиля выложил соответсвующее видео в Фейсбуке.
Премьер-министр Израиля назвал свой визит в Украину "историческим", при этом засомневавшись в том, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом".
Нетаньяху процитировал комментарий главы Офиса президента Украины по поводу инцидента: "Понятно, что госпожа Нетаньяху не намеревалась проявить неуважение к Украине. Это полная ерунда".
Глава Израиля заявил, что его супруга специально выбрала одежду национальных цветов Украины.
"Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета. Именно из уважения к Украине. Но что я вам скажу?! Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, ладно, пусть так и будет", - сказал он.