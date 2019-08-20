Ночью возле станции метро "Голосеевская" в Киеве произошла стрельба: госпитализированы трое мужчин, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ночью в полицию поступило сообщение, что возле станции метро "Голосеевская" возникла потасовка и были слышны выстрелы.

Отмечается, что по указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы районноного и главного управлений полиции, спецназовцы, патрульные полицейские и кинолог.

Правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами и установили, что между двумя группами лиц произошел конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие. После чего правонарушители разбежались. В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги.

На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места происшествия изъят автомобиль "Фольксваген".

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По данному факту следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников события и причины инцидента.

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