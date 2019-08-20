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20.08.19 10:26

В 2014 году бригадные учения ВСУ не проводились, а в 2018 их было 29, - Полторак. ВИДЕО

С учетом боевого опыта и стандартов НАТО радикально изменена система подготовки украинских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ Минобороны и ВСУ.

"С учетом боевого опыта и стандартов Альянса радикально меняется система подготовки войск. Происходит обновление форм и содержания боевой подготовки. Программы обучения разрабатываются на основе опыта боевых действий", - заявил министр обороны.

По словам главы оборонного ведомтсва, в разы возросло количество учений. Например, в 2014 году бригадные учения вообще не проводились, а в 2018 году было проведено 29.

"Командно-штабных учений в 2014 году было проведено - 5, а в 2018 году - 16. Тактических учений в 2014 году мы провели 192, а в 2018 году - 711", - подытожил Полторак.

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