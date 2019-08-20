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20.08.19 13:14

"Я буду битися до кінця, поки Україна не буде вільна": недавно умерший 71-летний доброволец Владислав Бунецкий на записанном ранее на передовой ВИДЕО

Один из старейших украинских воинов-добровольцев Бунецкий Владислав (Седой), который недавно умер в возрасте 71 года, на записанном ранее на передовых позициях в районе Марьинки видео рассказал о своем жизненном пути.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет военный журналист, экс-боец ВСУ Михаил Ухман.

"9 августа в возрасте 71 года умер один из старейших воинов-добровольцев - Бунецкий Владислав (Седой). Он был родом из Львовской области, город Стрый. В возрасте 69 лет он находился на фронте. Воевал в составе добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Находился на одной из самых сложных позиций в городе Марьинке. Хотя были проблемы со здоровьем. Не жаловался, а упорно боролся. Ведь перед этим успел побывать в плену у российских террористов. С тех пор, сохранилось единственное видео, где доброволец рассказывает о своей войне за свободу Украины", - рассказал он.

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